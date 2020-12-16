Эксперт: Украина не готова к диалогу с Москвой

Любой диалог предполагает взаимные уступки, а готовность к ним украинского политического класса – под большим вопросом, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Василий Стоякин, комментируя призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «осторожно подбираться» к диалогу с Россией.

«Это тот редкий случай, когда я в основном согласен с главой МИД Дмитрием Кулебой. Результаты соцопросов показывают, что украинское общество действительно, мягко говоря, не готово к диалогу с Россией. Оно не готово даже к диалогу внутри себя, то есть с Донбассом», – отметил украинский политтехнолог Василий Стоякин.

Ранее в среду глава украинской дипломатии заявил, что диалог с Россией необходим для построения стратегии, но украинское общество еще не готово к этому. «В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России – поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик – но этот разговор очень нужен», – цитировал украинский портал Страна.ua выступление Кулебы. По мнению министра, «нам необходимо очень осторожно подбираться к этой теме: сначала, наверное, в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина».

Стоякин полагает, что украинский «политикум» не готов и к диалогу с Россией в закрытом формате. «Любой диалог предполагает взаимные уступки, а к ним не готовы ни украинские политики, ни граждане. Дело в конечном счете не в позиции общества, а в установках украинского политического и медиакласса, поскольку общественное мнение складывается из того, что транслируют СМИ и политики, а не наоборот», – указал собеседник.

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«Правда, с Донбассом украинское общество не готово вести диалог гораздо больше, чем с Москвой. Ведь в последнем случае в Киеве понимают, что за Россией – сила, и разговаривать все-таки необходимо», – добавил политтехнолог.

«Правда, к Кулебе это вряд ли применимо, поскольку эти выкормыши украинского МИДа не предназначены ни для какой дипломатической работы», – считает Стоякин. Собеседник отметил, что в этом смысле слова «выстраивание стратегии» из уст Кулебы и его нынешних коллег не стоит воспринимать как нечто позитивное. «Наверное, какую-то стратегию они и впрямь собираются разрабатывать, но сложно представить, что в ней будет что-то новое, умное и конструктивное, что может способствовать улучшению отношений между нашими странами», – полагает аналитик.

«Можно себе представить, что в этом документе будет понаписано», – иронизирует Стоякин, сравнивая такой возможный документ с формулой Петра Порошенко, а теперь уже и Владимира Зеленского по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Давайте, там не будет никаких войск, кроме украинских, мы там все зачистим и будет тишь, гладь и Божья благодать. Мы там даже реформы какие-то проведем, если там, конечно, еще останутся какие-то люди, которым эти реформы будут нужны» – вот это и есть их «формулы» и «стратегии», – поясняет Стоякин. – Стратегия отношений с Россией мыслится им примерно по такой же схеме: давайте мы возьмем штурмом Крым, а потом будем договариваться».

«Да и вообще это не дело Киева: отношениями с Москвой будут заниматься в Вашингтоне», – добавил он. Политтехнолог предполагает, что приход администрации Джо Байдена, скорее всего, будет способствовать не диалогу, а наоборот – ужесточению этих отношений Киева и Москвы. Хотя при этом он напомнил, что предыдущий американский президент-демократ Обама «тоже подталкивал Украину ко всяким идиотским действиям в отношении России, но в конце своего срока взял, да и заявил, что Украина все равно часть России и вернется в конце концов в сферу ее влияния».

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал коллег по фракции решать вопросы с Россией по принципу «пацанских разборок». Его возмущение вызвали российские санкции, под которые попали ряд деятелей из «Слуги народа».

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