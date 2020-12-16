У актера Маковецкого обнаружили коронавирус

Народный артист России Сергей Маковецкий находится на домашнем лечении с диагнозом коронавирус, актер чувствует себя нормально, сообщил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», – передает его слова ТАСС.

Маковецкий с 1980 года по настоящее время является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее актриса Рената Литвинова сообщила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция. Она призналась, что теперь боится еще больше за всех «возрастных любимых».