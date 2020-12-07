Рената Литвинова заболела COVID-19

Актриса Рената Литвинова сообщила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция. Она призналась, что теперь боится еще больше за всех «возрастных любимых».

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой – как важно беречь друг друга, – я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых – за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», – написала актриса в своем Instagram.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом за последние две недели в России больше всего увеличивается среди работников промышленности, торговли, транспорта и госслужащих.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.