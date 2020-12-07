Попова назвала трудовые сферы с наиболее быстрым распространением коронавируса

Заболеваемость коронавирусом за последние две недели в России больше всего увеличивается среди работников промышленности, торговли, транспорта и госслужащих, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

«Хотела бы отметить, что за последние два недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих, что еще раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы», – передает ее слова ТАСС.

Попова призвала тщательно соблюдать все необходимые меры профилактики коронавируса. «По мерам, которые предпринимаются, я бы хотела отметить, что их тщательное соблюдение и контроль всех уровней власти, всех федеральных органов исполнительной власти, власти в субъектах и муниципалитетах сегодня становятся актуальными как никогда», – отметила глава ведомства.

«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт- Петербурге», – подчеркнула Попова. По ее словам, на Москву и Санкт-Петербург приходится до 40% выявляемых в стране случаев COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.