Лавров назвал несущественным отказ властей Боснии от встречи

Отказ от встречи властей Боснии и Герцеговины нельзя считать инцидентом, поскольку такое решение было принято ими несамостоятельно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Инцидент я считаю несущественным для позиции России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины. Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке. Скорее всего, они выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере, большинства своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии российско-боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами», – передает ТАСС заявление главы МИД.

Ранее Лавров отреагировал на отказ властей Боснии и Герцеговины от встречи, сказав, что Россия не считает необходимым пересмотр Дейтонского соглашения о мире в БиГ, тем более когда такие инициативы предлагают за пределами балканского государства.

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом, из-за его заявления по Дейтонским соглашениям, «которые идут вразрез с позицией Боснии».

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значение Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.