Лавров отреагировал на отказ властей Боснии от встречи

Россия не считает необходимым пересмотр Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, тем более когда такие инициативы предлагают за пределами БиГ, заявил глава МИД Сергей Лавров, реагируя на отказ членов президиума БиГ встретиться с ним.

«Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, на переговорах в МИДе и на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком была подтверждена принципиальная и твердая поддержка Россией Дейтонского соглашения, которое обеспечивает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

«Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии», – подчеркнул министр.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом, из-за его заявления по Дейтонским соглашениям, «которые идут вразрез с позицией Боснии».

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значение Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.