Члены президиума БиГ отказались встречаться с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом.

Лавров во вторник утром должен был встретиться с тремя членами президиума – Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком. Комшич и Джаферович заявили СМИ, что их решение связано с заявлением Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значение Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.