Актриса Татьяна Васильева ответила ботам Навального

Актриса Татьяна Васильева, сравнившая Алексея Навального с Иудой из-за призыва к ЕС ввести санкции против России, ответила ботам блогера на «проклятия и чудовищные оскорбления».

«Я не знала, что это имя, почти как Спасителя, нельзя упоминать всуе. Потому что тут же на мою страницу спустили полчище ботов (пустые страницы без фотографии и подписчиков)», – написала Васильева в своем Instagram.

По ее словам, эти боты «под копирку писали проклятия и чудовищные оскорбления» в адрес актрисы и ее семьи. «Вот такая жестокая и беспощадная команда «Фас» от «светочи» гражданского общества. Мочить за личное аргументированное мнение – это, конечно, верх свободы слова и демократии. Не знаю, как вам, но мне становится не по себе от одной только мысли, что такие люди окажутся у власти. Пролетарская революция покажется сказкой», – добавила она.

Напомним, Васильева ранее заявила, что призывы Навального к Европе о введении антироссийских санкций – «откровенное предательство своего народа». Актриса сравнила блогера с Иудой и призвала остановить войну санкций. После этого, как отмечал блогер Илиас Меркури, Навальный и его соратники «запустили травлю актрисы, только потому, что она усомнилась в «гениальности» идей Алекса требовать новых санкций против России».

В свою очередь журналистка и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова заявила, что Навальный и его сторонники занялись «кибербуллингом» в отношении Васильевой. Винокурова отметила, что «борцы с кровавым режимом» стали оскорблять женщину, «которая годится им в бабушки», и искать на нее «компромат».