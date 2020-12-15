«Единая Россия» решила внести в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии»

«Единая Россия» 16 декабря внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии», после его принятия граждане смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними, сообщил секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По данным Турчака, предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Предполагается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу партии.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тыс. рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», – заявил Турчак.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».