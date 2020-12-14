В Москве прошла церемония переноса Вечного огня из России в Сербию

Церемония взятия частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве для переноса ее в Белград станет символом братства российского и сербского народов, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сегодня мы возьмем частицу Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата, и завтра она будет перенесена в Белград к мемориалу освободителей столицы Югославии. Этот символический акт ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях», – сказал Нарышкин в ходе церемонии, передает ТАСС.

Он отметил, что сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. «Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников – усташей», – пояснил глава внешней разведки России.

Нарышкин подчеркнул, что освободительная миссия Красной Армии стала спасением сербской нации. «Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников – сербских патриотов, антифашистов – нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран», – считает Нарышкин.

Он также напомнил, что в 2020 году отмечается 75-летие Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и что решающий вклад в Победу внесла Красная Армия, советский народ. «Более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни за освобождение стран Восточной и Центральной Европы от нацистских захватчиков. И благодарная память об этих событиях до сих пор живет в сердцах многих простых европейцев», – отметил председатель РИО.

В церемонии приняли участие также заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой отметил, что в связи с тем, что история становится предметом политических манипуляций, то перенос Вечного огня в Сербию – это не просто символический акт, а напоминание о том, что вместе с югославской освободительной армией воевали советские граждане. «Я думаю, что политизация истории пройдет. В конечном счете станет ясно, кто есть кто. Я вовсе не отрицаю союзнические усилия антигитлеровской коалиции. Мы помним, как развивались события во время Второй мировой войны. Поэтому манипулирование историей – то, что уйдет, а останется правда. Для нашей страны война – та священная память, которая сохранится, я думаю, навсегда», – указал он.

Мероприятие приурочено к завершению в России Года памяти и славы. В ходе него при участии почетного караула и военного оркестра огонь был зажжен в лампаде для последующей отправки в Сербии, также участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Первый в Сербии Вечный огонь будет зажжен во вторник в ходе торжественной церемонии возле скульптурно–архитектурной композиции «Вечный огонь» на Мемориале освободителям Белграда.

По словам Примакова, участниками мероприятия в Сербии станут президент страны Александар Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Для сербов это важно. Они помнят и ценят, кто освобождал тогда Югославию, Балканы», – сказал он, добавив, что за Вечным огнем будет наблюдать Русский дом в Сербии.

Ранее Нарышкин сообщал, что Российское историческое общество (РИО) организует в 2021 году в странах Европы выставочные проекты, которые расскажут о преступлениях нацистов в годы Второй Мировой войны на территории Советского Союза.