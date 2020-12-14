В Совфеде дали прогноз развитию отношений России и США при Байдене

Приход к власти в Соединенных Штатах демократа Джозефа Байдена ничего не изменит в отношениях Москвы и Вашингтона, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«К сожалению, пока оснований для оптимизма мало. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими ястребиными взглядами на Россию. Они считают Россию угрозой, они считают единственно возможным вариантом решения проблемы обеспечения национальной безопасности США подавление России, подавление ее развития, создания для нее проблем и через это обеспечение собственного доминирования в мире», – сказал Косачев телеканалу Совфеда «Вместе-РФ».

Исходя из этого, отметил политик, принципиальных изменений к лучшему в отношениях двух стране ожидать не стоит.

Напомним, инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава американского государства Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий.