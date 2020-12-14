Привиться от коронавируса готовы более 40% россиян

Доля россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, достигла 42%. Вакцина российского производства вызывает наибольшее доверие – в ее пользу высказались 66% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ФОМ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что этот показатель почти в два раза выше, чем результаты опросов, проведенных другими операторами в сентябре-октябре, когда готовность к вакцинации от коронавируса фиксировалась у 23% опрошенных.

«Результаты всероссийского опроса, проведенного в ноябре фондом «Общественное мнение» (ФОМ) среди более 3 тыс. респондентов на тему отношения к вакцинации против коронавируса, продемонстрировали готовность 42% респондентов вакцинироваться в ближайшее время», – передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Указано, что практически две трети участников опроса ФОМ (63%) продемонстрировали осведомленность о первой зарегистрированной в мире вакцине «Спутник V», а из общего числа участников опроса, осведомленных о вакцине «Спутник V», более 75% следят за информацией о ее клинических испытаниях.

Четверо из пяти опрошенных (80%), определившихся в своем отношении к вакцинации, в целом положительно относятся к прививкам и видят от них пользу. Всего же более 56% уверены, что вакцинация от коронавируса сможет остановить пандемию.

«Результаты опроса говорят о том, что установка на участие в вакцинации, причем с ориентацией на российскую вакцину, распространена достаточно широко. Возможен устойчивый рост спроса на нее в дальнейшем, по мере эмпирического подтверждения эффективности и безопасности вакцины», –отмечают эксперты ФОМ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.