Эксперты назвали призывы Тихановской ужесточить санкции против Белоруссии «дилетантством»

Несмотря на призывы оппозиции к более жестким шагам в отношении официального Минска, Европа предпочитает быть осторожной в давлении на Белоруссию, а США поглощены внутренними делами, пояснили газете ВЗГЛЯД белорусские эксперты. Так они прокомментировали серию интервью Тихановской, где она призвала Германию ужесточить санкции против белорусских властей и в то же время усомнилась в способности ЕС помочь протесту.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «стремится найти новые точки опоры и играть на всех фронтах одновременно» в попытках оказать давление на Александра Лукашенко, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Действительно, для этого ей нужно больше помощи от Европы и повышенное внимание США, которым сейчас вообще не до Белоруссии. Более того, Тихановская апеллирует и к России с просьбой поспособствовать уступкам со стороны Александра Лукашенко», – отметил эксперт.

«При этом Евросоюз смотрит на ситуацию в Белоруссии с геополитической точки зрения, учитывая острый конфликт между Россией и Западом. Европа опасается, что слишком жесткое давление на Белоруссию приведет к потере ее суверенитета в пользу России, что абсолютно неприемлемо для ЕС», – сказал Карбалевич.

Так, по словам политолога, отключение Белоруссии от SWIFT (международной межбанковской система передачи информации и совершения платежей) заставит страну переключиться на российскую систему банковского регулирования.

Собеседник также уверен, что «любые экономические санкции – обоюдоострое оружие, от которого несут убытки экономика и бизнес с обеих сторон». «Наконец, в Евросоюзе очень сложная система согласований, и те или иные санкции могут показаться невыгодными определенным странам. Именно по этим причинам Европа так осторожна в экономическом давлении на Белоруссию», – заключил он.

Тихановская в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявила, что Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросе поддержки Белоруссии, а санкции против официального Минска необходимо расширить. По словам экс-кандидата в президенты, оппозиция благодарна Евросоюзу за введение санкций против властей Белоруссии, однако список ограничительных мер «непропорционально мал». «Если начнет Берлин, то другие страны ЕС подхватят, я в этом уверена», – цитирует лидера оппозиции ТАСС.

При этом в другом интервью – американскому журналу The New Yorker Тихановская фактически усомнилась в возможности стран Европы что-либо предпринять в поддержку белорусских протестов. «Я вижу, что они хотя и выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», – заявила Тихановская.

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Экс-кандидат в президенты таким образом пытается играть на настроении политических элит, считает минский политолог Дмитрий Болкунец. «Тихановская и ее команда пытаются получить санкционный пакет на Западе, давить этим на лидера Белоруссии Александра Лукашенко, рассчитывая, что таким образом он падет. Но это дилетантское рассуждение рассчитывать, что так будет, – полагает собеседник. – Режим Лукашенко не особо боится этих санкций. Они курам на смех».

Кроме того, эксперт убежден, что Европа не пойдет на введение жестких санкций против Белоруссии. «Это будут разве что декоративные санкции. Европа преследует свои интересы в республике и считает, что это дело исключительно белорусского народа – разобраться со своим президентом», – пояснил Болкунец.

При этом, по прогнозу политолога, американский санкционный пакет может быть более жестким, чем европейский. «Но влияние США в Белоруссии крайне мало. А влиять на Европу Соединенные Штаты не будут, так как это не столь серьезный случай – Белоруссия не обладает достаточными запасами газа и нефти для того, чтобы США активно влезали в это», – резюмировал эксперт.

В начале ноября Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко и ряд высших чиновников республики. Позже Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.

Белоруссия в ответ ввела санкции против ЕС. Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.