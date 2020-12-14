Тихановская призвала Германию взять на себя больше ответственности за Белоруссию

Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросе поддержки Белоруссии, а санкции против властей республики необходимо расширить, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Der Spiegel.

Она отметила, что оппозиция благодарна Евросоюзу за введение санкций против властей Белоруссии, однако список ограничительных мер «непропорционально мал». «Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела. Мы хотим призвать Германию, чтобы она взяла на себя больше ответственности за Белоруссию. Если начнет Берлин, то другие страны ЕС подхватят, я в этом уверена», – цитирует Тихановскую ТАСС.

По словам экс-кандидата в президенты, в республике с августа были задержаны 30 тыс. человек. Зимой, как считает Тихановская, протесты будут не такими многочисленными, как в теплое время года, однако весной люди вновь будут массово выходить на улицу.

Между тем, в интервью американскому журналу The New Yorker Тихановская заявила, что Европа, несмотря на выраженную Белоруссии солидарность, сейчас ничего не может предпринять.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, они не могли бы стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», – передает ее слова «Ведомости».

Она добавила, что белорусская оппозиция несколько месяцев работает над введением экономических санкций, «и все это медленно и сложно». Европейские лидеры действуют осторожно, оглядываясь на Россию. «Для нас это болезненно», – отметила Тихановская.

В начале ноября Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Позже Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.

Белоруссия в ответ ввела санкции против ЕС. Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.