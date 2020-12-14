Запись рождественского обращения Елизаветы II отложили из-за проблем с Brexit

Традиционное обращение королевы Елизаветы II к нации в канун Рождества отложено из-за неопределенностей, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Причиной проблем с подготовкой к Рождеству для Букингема стало отсутствие понимания того, какими будут отношения Великобритании и ЕС с 1 января нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Independent.

«Видеообращение снимают в начале декабря, непременно к середине месяца, но в нынешнем году это произойдет позже, чем обычно», – приводит издание слова информированного источника. Запись, по его словам, может состояться «в среду или четверг». «К тому времени страна может стать совсем другой, и мы, возможно, выйдем из ЕС без сделки», – добавил он.

Подтвердить или опровергнуть информацию в Букингемском дворце отказались.

С начала года 94-летний монарх уже дважды обращалась к нации: первое обращение было связано с пандемией, второе приурочено к 75-летию Победы. Нынешняя речь королевы ориентирована на проблемы последствий эпидемии коронавируса для Великобритании.

13 декабря в Британии состоялись телефонные переговоры премьер-министра Бориса Джонсона и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых обсуждалась возможность продолжения двухстороннего партнерства после выхода Великобритании из ЕС.

После трех лет консультаций по условиям выхода из сообщества Великобритания покинула ЕС в феврале 2020 года. Брюссель и Лондон установили переходным периодом для страны время до конца года с сохранением всех европейских норм на территории Британии, в том числе условий торговли и единого рынка. Продлевать договоренности далее британская сторона отказалась.

Основным спорным вопросом соглашений между Великобританией и ЕС остается формат будущих отношений и заключение соглашений о свободной торговле.

Согласно заявлениям британского премьер-министра Бориса Джонсона телеканалу Sky News такие соглашения все еще могут быть достигнуты, но «придется преодолеть крайне существенные противоречия».