МИД Ирана вызвал посла Германии из-за реакции на казнь журналиста

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране из-за критических заявлений Берлина и Брюсселя в связи с казнью главы новостного портала Amad News Рухоллы Зама.

Тегеран обвинил ЕС и председательствующую в нем Германию в «неприемлемом вмешательстве» во «внутренние дела» Ирана, передает Deutsche Welle со ссылкой на иранское государственное агентство ИРНА.

МИД Ирана также вызвал посла Франции и выразил ему протест из-за заявления французского внешнеполитического ведомства, в котором резко осуждалось приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного главе портала Amad News

Накануне на Западе резко осудили убийство Рухоллы Зама. В частности, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля заявила, что ЕС «самым решительным образом» осуждает приведение смертного приговора в исполнение и не признает смертную казнь ни при каких обстоятельствах. МИД Франции назвал случившееся «серьезной атакой на свободу слова» и «варварским поступком».

Представитель МИД Германии заявил, что Берлин «в ужасе от совершения экзекуции». По его словам, смертная казнь является «жестокой и бесчеловечной формой наказания, которую мы не признаем ни при каких обстоятельствах».

Убийство журналиста также осудила международная организация «Репортеры без границ» (RSF). В организации напомнили, что заявляли о своем протесте верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по вопросам прав человека в Иране Джаваида Рехмана.

Напомним, власти Ирана повесили руководителя иранского новостного портала Amad News в субботу утром. Суд решил, что Зам получал помощь от разведок Франции, США и Израиля, и вел оппозиционную деятельность в Иране, за что и был приговорен к смертной казни.

Глава портала Amad News был задержан в октябре прошлого года бойцами Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что Зам освещал освещал протесты в Иране, проходившие в 2017-2018 годах. Также известно, что до некоторого времени он жил в изгнании в Париже.