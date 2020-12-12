Главу иранского новостного портала Amad News повесили в Тегеране

Руководитель портала Amad News Руххол Зам был казнен в Тегеране в субботу за контрреволюционную деятельность, сообщили иранские СМИ.

Приговор был приведен в исполнение утром через повешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr News.

Заму вынесли смертный приговор после того, как уличили его в получении помощи от иностранных разведок, в частности, Франции, США и Израиля, уточняется в сообщении.

Глава портала был задержан в октябре прошлого года бойцами Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что Зам освещал освещал протесты в Иране, проходившие в 2017-2018 годах. Также известно, что до некоторого времени он жил в изгнании в Париже.

В феврале власти Ирана приговорили восемь человек к разным срокам заключения за шпионаж в пользу США.