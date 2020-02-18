Иран приговорил восемь человек за шпионаж в пользу США

Власти Ирана приговорили восемь человек к разным срокам заключения за шпионаж в пользу США, сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Как сообщает агентство ИСНА, Исмаили перечислил имена восьми граждан Ирана, которые получили от 6 до 10 лет тюрьмы за «сотрудничество с правительством США», передает ТАСС.

В начале февраля обвиняемого в шпионаже на ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране.

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