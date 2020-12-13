Полицейские нашли наркотики у десятилетней девочки в Москве

Московские полицейские задержали двух мужчин, занимавшихся продажей метадона. Для распространения наркотиков один из них привлек свою десятилетнюю дочь, сообщили в столичном управлении МВД.

Сотрудники полиции обнаружили девочку в подъезде дома на Шипиловской улице. При досмотре у нее обнаружили 76 свертков, как минимум десять из которых были с метадоном, гворится в сообщении на сайте ведомства.

Как установили правоохранители, ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. У его подельника полицейские обнаружили девять свертков с метадоном. Девочка была помещена в больницу, отмечается в сообщении. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Кроме того, в отношении отца девочки возбудили дело по ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Оба мужчины находятся под стражей.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что у двухлетнего мальчика в Подмосковье нашли в крови наркотики.

Ранее трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице.