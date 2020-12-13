Британия сочла предложение ЕС о будущих отношениях неприемлемым Германия собралась ввести жесткий карантин Землетрясение произошло в Чечне 13 декабря 2020, 04:58 Текст: Антон Антонов

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе, сообщили в ГУ МЧС по региону. Как сообщает Северо-Осетинский филиал геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 00.30 мск и продолжалось несколько секунд. Жители многоквартирных домов отчетливо ощутили толчки, в квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались. О каких-либо последствиях землетрясения не сообщалось, передает РИА «Новости».

