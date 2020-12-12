Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

Появилось видео запуска четырех баллистических ракет «Булава» с атомной подлодки проекта 955А «Владимир Мономах».

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram опубликовал запуск ракет. На кадрах видно, как баллистические ракеты одна за другой взлетают над поверхностью Охотского моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.