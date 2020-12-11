Путин рассмотрит частичную декриминализацию статьи о призывах к экстремизму

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о возможности частично декриминализировать статью о призывах к экстремистской деятельности, чтобы за первое такое правонарушение была предусмотрена административная ответственность.

Член СПЧ Александр Верховский предложил обсудить возможность декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности, говорится в сообщении на сайте Кремля.



«Вы предлагаете декриминализировать вообще статью, убрать статью о призывах к экстремистской деятельности?», - уточнил Путин.



«Нет, конечно, нет. Как же ее можно убрать. Я за то, чтобы проделать с ней ту же процедуру, которую проделали только что с призывами к сепаратизму, чтобы в первый раз это было административное правонарушение, и только во второй было уголовное. Частично, с административной преюдицией», – пояснил правозащитник.



Глава государства отметил, что сепаратизм также является очень тяжелым правонарушением, которое подрывает основы существования государства. Но и призывы к экстремистской деятельности – не менее опасная вещь, исходя из того, что происходит на практике, в жизни, подчеркнул Путин.

«Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, это очень вещь серьезная и очень опасная, я уже не говорю, что все, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом. Вот это просто внимательно надо посмотреть. Я обещаю вам, что мы это сделаем. Во что это выльется, пока не знаю», – сказал глава государства.

Верховский уточнил, что здесь возможно разделение на разные составы. «Может быть. Я не исключаю этого. Просто сейчас не могу вам сказать окончательно свое мнение по этому вопросу», – ответил президент.



Правозащитник также отметил, что не хватает разъяснений Верховного суда по уголовным составам, которые относятся к продолжению деятельности запрещенных организаций, и рекомендаций суда по правоприменению в сфере свободы совести.



«По поводу разъяснений со стороны Верховного суда тех положений, о которых вы упомянули, да, наверное, это целесообразно сделать. Я [председателя ВС] Вячеслава Михайловича Лебедева попрошу об этом, попрошу поработать над этим», – пообещал Путин.