Представителя омбудсмена Украины в Донбассе уволили после драки

Представителя омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского уволили после драки с охранником в ресторане, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх», расположенного в городе Святогорск, проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», – написала Денисова в Facebook.

Ранее депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», подрались в кулуарах парламента.