Умер народный артист России Николай Иванов

Актер петербургского ТЮЗа имени Брянцева, народный артист России Николай Иванов, умер в пятницу в возрасте 77 лет. Широкому зрителю он было известен как исполнитель главной роли в советском многосерийном телефильме «Вечный зов».

«Сегодня, 11 декабря, ушел из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха... Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина - сердечная недостаточность», – говорится в сообщении на странице ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни – театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком», – говорится в сообщении театра.

Дата и место прощания будут объявлены отдельно.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же был принят в труппу театра. За годы работы сыграл более 80 ролей. Снимался в фильмах «Барышня-крестьянка», «Море в огне», «Вечный зов», «Еще можно успеть», «Кузнечик», «Россия молодая», «Обрыв», «Сошедшие с небес» и других, отмечает ТАСС.

Лауреат Государственной премии СССР (за роль в «Вечном зове»), кавалер Ордена Дружбы, лауреат премии номинационного совета Высшей театральной премии Санкт- Петербурга «Золотой софит» «за уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга».