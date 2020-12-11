Руководитель «Сириуса»: Местные жители станут первыми получателями всех благ новых технологий

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11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшемся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости, его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
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Для кого 2020-й стал худшим годом

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не так себе представляли родную Америку жители США лет 25 назад. Не думали они видеть рефрижераторы с трупами на улицах. И европейцы не думали, что будут когда-то ругаться из-за русской вакцины. Подробности...
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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

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В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Руководитель «Сириуса»: Местные жители станут первыми получателями всех благ новых технологий

    11 декабря 2020, 14:20

    Текст: Олег Исайченко

    «Наша задача – развить социальную инфраструктуру. Уже сегодня создано огромное количество новых рабочих мест, они будут только увеличиваться за счет тех резиденций, которые будут создаваться ведущими российскими компаниями на этой территории», – рассказала Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус», комментируя принятие Госдумой закона об одноименной федеральной территории.

    «Наша задача – развить социальную инфраструктуру. Я уверена, что мы сможем построить несколько дополнительных школ, развивать тот центр образования, который уже создан; будет открыт колледж высокотехнологичных профессий. Уже сегодня создано огромное количество новых рабочих мест, они будут только увеличиваться за счет тех резиденций, которые будут создаваться ведущими российскими компаниями на этой территории», – сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, выступая в пятницу на заседании рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию.

    В нынешнюю среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Речь идет об участке черноморского побережья Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус», а сама территория до нынешнего момента имеет статус городского округа в составе Сочи.

    В ноябре идею предоставить «Сириусу» статус федеральной территории поддержал президент Владимир Путин.

    Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт «Имеретинский» и железнодорожный вокзал.

    Получение нового статуса позволит создать условия, «чтобы именно там, в Имеретинской низменности, формировались кластеры информационных технологий, генетических технологий, новых подходов к образованию», подчеркнула Шмелева.

    Согласно законопроекту, принятому Госдумой, предполагается, что федеральная территория должна стать экономически самостоятельной. У нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права.

    Кроме того, «Сириус» будет иметь самостоятельные органы власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления. Руководить территорией должен Совет из 17 членов, девять из которых будут избираться, трое – назначаться президентом России, еще трое – правительством и один – губернатором Краснодарского края.

    «Большая часть членов Совета будет избираться, и таким образом муниципальная, региональная и часть федеральных полномочий соединятся вместе для того, чтобы максимально эффективно решать те задачи, под которые создана федеральная территория, – указала Шмелева. – В этом смысле это принципиально новая позиция, модель, которая, мы уверены, будет развиваться в дальнейшем при создании новых федеральных территорий».

    «Я надеюсь, что на местных жителях все, что мы делаем, скажется в первую очередь. Именно они станут первыми получателями всех благ от применения новых технологий и новых форм образования для того, чтобы менялось качество жизни», – выразила уверенность руководитель образовательного центра «Сириус».

    Помимо уже упомянутых выше перемен – развития социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, появления новых школ – Шмелева рассказала о развитии городской среды. «Мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно больше было пешеходных и велосипедных дорожек, озеленения, чтобы вся логистика была выстроена наиболее удобным образом для пешеходов, велосипедистов или для тех, кто использует электротранспорт. Для того, чтобы орнитологический парк, спортивная инфраструктура была открыта для каждого жителя и гостя», – сообщила руководитель центра «Сириус». Она подчеркнула:  «Очевидно, речь не идет о ни о каких переселениях, глобальных изменениях уклада».

    «Мы ведем строительство уникального концертного зала. Это значит, что федеральная территория станет частью культурной афиши мира, потому что та акустика, которая там предполагается, привлечет ведущие мировые коллективы», – добавила Шмелева.

    В целом, по оценке руководителя центра «Сириус», получение территорией нового статуса «позволит привлечь системных инвесторов и технологических лидеров для развития медицинского, спортивного, образовательного кластеров». 


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