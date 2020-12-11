Руководитель «Сириуса»: Местные жители станут первыми получателями всех благ новых технологий

«Наша задача – развить социальную инфраструктуру. Уже сегодня создано огромное количество новых рабочих мест, они будут только увеличиваться за счет тех резиденций, которые будут создаваться ведущими российскими компаниями на этой территории», – рассказала Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус», комментируя принятие Госдумой закона об одноименной федеральной территории.

«Наша задача – развить социальную инфраструктуру. Я уверена, что мы сможем построить несколько дополнительных школ, развивать тот центр образования, который уже создан; будет открыт колледж высокотехнологичных профессий. Уже сегодня создано огромное количество новых рабочих мест, они будут только увеличиваться за счет тех резиденций, которые будут создаваться ведущими российскими компаниями на этой территории», – сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, выступая в пятницу на заседании рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию.

В нынешнюю среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Речь идет об участке черноморского побережья Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус», а сама территория до нынешнего момента имеет статус городского округа в составе Сочи.

В ноябре идею предоставить «Сириусу» статус федеральной территории поддержал президент Владимир Путин.

Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт «Имеретинский» и железнодорожный вокзал.

Получение нового статуса позволит создать условия, «чтобы именно там, в Имеретинской низменности, формировались кластеры информационных технологий, генетических технологий, новых подходов к образованию», подчеркнула Шмелева.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой, предполагается, что федеральная территория должна стать экономически самостоятельной. У нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права.

Кроме того, «Сириус» будет иметь самостоятельные органы власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления. Руководить территорией должен Совет из 17 членов, девять из которых будут избираться, трое – назначаться президентом России, еще трое – правительством и один – губернатором Краснодарского края.

«Большая часть членов Совета будет избираться, и таким образом муниципальная, региональная и часть федеральных полномочий соединятся вместе для того, чтобы максимально эффективно решать те задачи, под которые создана федеральная территория, – указала Шмелева. – В этом смысле это принципиально новая позиция, модель, которая, мы уверены, будет развиваться в дальнейшем при создании новых федеральных территорий».

«Я надеюсь, что на местных жителях все, что мы делаем, скажется в первую очередь. Именно они станут первыми получателями всех благ от применения новых технологий и новых форм образования для того, чтобы менялось качество жизни», – выразила уверенность руководитель образовательного центра «Сириус».

Помимо уже упомянутых выше перемен – развития социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, появления новых школ – Шмелева рассказала о развитии городской среды. «Мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно больше было пешеходных и велосипедных дорожек, озеленения, чтобы вся логистика была выстроена наиболее удобным образом для пешеходов, велосипедистов или для тех, кто использует электротранспорт. Для того, чтобы орнитологический парк, спортивная инфраструктура была открыта для каждого жителя и гостя», – сообщила руководитель центра «Сириус». Она подчеркнула: «Очевидно, речь не идет о ни о каких переселениях, глобальных изменениях уклада».

«Мы ведем строительство уникального концертного зала. Это значит, что федеральная территория станет частью культурной афиши мира, потому что та акустика, которая там предполагается, привлечет ведущие мировые коллективы», – добавила Шмелева.

В целом, по оценке руководителя центра «Сириус», получение территорией нового статуса «позволит привлечь системных инвесторов и технологических лидеров для развития медицинского, спортивного, образовательного кластеров».