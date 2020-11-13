Путин поддержал идею предоставления «Сириусу» статуса федеральной территории

Президент России Владимир Путин поддержал идею предоставления городскому округу «Сириус» в Сочи статуса федеральной территории.

«Считаю правильным впервые здесь, на этой территории воспользоваться новым положение Конституции Российской Федерации и предоставить «Сириусу» статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством Российской Федерации», – передает слова Путина ТАСС.

В сентябре, напомнил российский лидер, «Сириусу» исполнилось пять лет, и за это время он «без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России». «Хочу вам всем сказать огромное спасибо. Именно в нашей стране на базе объектов Олимпиады был создан уникальный образовательный центр. Это так называемое олимпийское наследие – а именно такое решение мы в свое время и приняли, создать этот центр как элемент олимпийского наследия – он работает в интересах детей», – отметил президент.

Путин добавил, что «Сириус» помогает одаренным школьникам, прежде всего, из регионов и небольших населенных пунктов, поставить перед собой великие цели и взять мощный старт. «Сегодня участники программы «Сириуса» учатся в ведущих вузах страны, получают государственные гранты и стипендии, кстати говоря, тоже через «Сириус» эта идет поддержка», – подчеркнул Путин, отметив, что многие из них уже работают в крупнейших отечественных компаниях.

«Что касается юных музыкантов, артистов балета, то перед ними открыли свои двери наши выдающиеся творческие училища, балетные, музыкальные школы. А юниорские сборные России по хоккею сегодня практически полностью формируются на базе «Сириуса», – добавил Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «Сириус» является «одним из детищ президента», развитие которого Путин держит на своем контроле.

В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие обновленных положений конституции. Авторами документа выступили сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

Согласно документу, предполагается, что федеральная территория «Сириус» будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории «Сириус» является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Главу избирает совет по представлению президента на срок до пяти лет.

«Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, комитет СФ по экономической политике поддерживают концепцию данного законопроекта. На основании изложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает концепцию представленного законопроекта», – говорится в отзыве конституционного комитета.

По словам Клишаса, проект о федеральной территории «Сириус» может быть принят до конца 2020 года.

Руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева ранее заявила, что в число задач входит создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, работа по направлениям научно-технологического развития России, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности.