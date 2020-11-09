Городской округ Сириус в Сочи приобрел статус федеральной территории

Городской округ Сириус в Сочи приобретает особый юридический статус федеральной территории для реализации национальных приоритетов, сообщила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По ее словам, фонд «Талант и успех» и его проекты – образовательный центр «Сириус», одноименные научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, лицей – являются градообразующими и будут вместе с гражданами принимать активное участие в разработке планов по эффективному развитию федеральной территории, передает РИА «Новости».

«Городской округ Сириус приобретает особый юридический статус федеральной территории с целью реализации национальных приоритетов... Мы приложим весь свой опыт и максимальные усилия, чтобы город Сириус выполнял задачи, возложенные на него новым статусом. Каждая из этих задач уже решается фондом», – пояснила Шмелева.

Она уточнила, что в число задач входит создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, работа по направлениям научно-технологического развития России, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности.

По ее словам, в течение 5 лет фонд вместе с выдающимися педагогами, учеными, спортсменами и деятелями искусства создает и развивает углубленные профильные программы для школьников, транслирует лучшие практики по всей стране через программы повышения квалификации учителей и систему региональных центров по модели образовательного центра «Сириус».

Проектные программы центра и программы научно-технологического университета «Сириус» нацелены на включение детей и молодежи в ведущие научные коллективы, занимающиеся разработкой инноваций по направлениям стратегии научно-технологического развития России. Благодаря таким возможностям школьники становятся соавторами научных статей, дающих начало новым технологиям, и патентов на изобретения, которые в перспективе смогут улучшить жизнь россиян.

«Федеральная территория «Сириус» будет способствовать развитию всего региона, повышению качества жизни людей за счет создания в том числе культурных и спортивных центров, формирования системы оказания передовых медицинских услуг. Совместная работа федерального центра, команды губернатора Краснодарского края, администрации Сочи и фонда «Талант и успех» сделали это возможным», – заключила Шмелева.

Она добавила, что настоящая открытая городская среда дает возможности для апробации новых подходов, прежде всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве, системах связи и благоустройстве.