Госдума приняла закон о федеральной территории «Сириус»

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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17:39
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    Госдума приняла закон о федеральной территории «Сириус»

    9 декабря 2020, 14:21

    Текст: Евгения Шестак

    Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, в котором обозначены особенности организации там публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

    Федеральная территория «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Это первый закон о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции, передает ТАСС

    Система органов публичной власти территории будет состоять из Совета федеральной территории «Сириус» как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, а администрацию – ее глава.

    Глава администрации будет входить в состав Совета федеральной территории по должности, при этом он не может занимать должность председателя Совета. Полномочия председателя Совета могут быть досрочно прекращены решением Совета «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации на основании его представления».

    Совет федеральной территории «Сириус» – представительный орган, который будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, девять из них будут избираться. Трое назначаются президентом РФ, трое – правительством России, один – губернатором Краснодарского края. Выборы в совет будут проводиться в соответствии с российским избирательным законодательством. 

    «Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также в порядке самовыдвижения», – говорится в тексте.

    Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории «Сириус», – до 31 декабря 2025 года. До 1 февраля 2021 года президент России назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории, который сформирует администрацию федеральной территории. Первые выборы членов Совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года

    Федеральная территория «Сириус» будет экономически самостоятельной, у нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, городом Сочи, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории «Сириус» осуществляют полномочия собственника. Бюджет федеральной территории «Сириус» начнет формироваться с 2022 года. Перечень подлежащего передаче федеральной территории имущества формируется органами государственной власти и органами местного самоуправления на основе предложений, поступивших от администрации федеральной территории.

    Правительство по согласованию с органами публичной власти федеральной территории «Сириус» будет утверждать программу ее развития. Кроме того, кабмином могут устанавливаться меры поддержки работающих на федеральной территории лиц, «включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях создания и функционирования инфраструктуры».

    Речь идет о территории на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус». Сейчас площадь городского округа Сириус 1 400 га. Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт «Имеретинский» и железнодорожный вокзал.


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