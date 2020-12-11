Додон отверг обвинения в адрес брата в причастности к контрабанде анаболиков в Россию

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его брат Александр не имеет отношения к скандалу с контрабандой анаболиков в Россию.

Депутат оппозиционной партии «Платформа «Достоинство и правда» Кирилл Моцпан в четверг заявил со ссылкой на собственные источники, что к контрабанде анаболиков в Россию в автомобиле дипмиссии Молдавии в Россию якобы причастен брат действующего президента страны Александр Додон, а также приближенные к главе государства люди.

«Это все аберрации, ложные обвинения. Я знаю, что на политика, который это заявил, уже подали в суд за эти заявления. Я заранее знал об этой операции, очевидно, что в контрабанде были замешаны те, кто занимался перевозками, нельзя пока сказать точно, замешан ли в этом посол Негуца. Не надо искать связи с моими близкими или родственниками», – заявил Додон в видеоэфире, передает РИА «Новости».

В то же время Додон заявил, что новым послом Молдавии в России предложен депутат от Партии социалистов Владимир Головатюк. «Был направлен запрос на получение одобрения с российской стороны для кандидатуры на пост посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка – председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Все, в том числе наши оппоненты, признают, что он - настоящий профессионал, хороший экономист и политик. Я думаю, что он сможет обеспечить новый уровень взаимоотношений с РФ», – сказал Додон.

6 декабря Служба информации и безопасности Молдавии вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.

9 декабря глава молдавского правительства Ион Кику заявил об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.