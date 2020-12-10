США не нашли данных о «наградах» талибам за убийство американцев

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что у Пентагона по-прежнему нет никаких сведений о том, чтобы Россия платила талибам (движение Талибан запрещено в России) за убийство американских солдат, несмотря на продолжающееся расследование.

«Мы не можем этого доказать. Мы этого не видим... Я настойчиво расспрашиваю моих людей из разведки на этот счет. Мы попросту не видим такого, но не потому, что не изучаем этот вопрос, мы его изучаем очень внимательно», – передает РИА «Новости» слова Маккензи в ходе выступления на форуме DefenseOne.

Напомним, ранее в Кремле назвали ложью статью New York Times о «сговоре» Москвы с запрещенным в России движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.

В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам из запрещенного в России движения «Талибан» за убийства американцев.