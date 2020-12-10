ФМБА опровергло наличие опасных и ядовитых веществ в горевшей лаборатории

Опасных и ядовитых веществ в лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, не было, ущерб будет минимальным, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Персонала и современного оборудования в здании не было. Ущерб будет минимальным», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что лаборатория не занималась разработкой вакцин и лекарств против коронавируса. По факту возгорания инициировано и проводится экспертное расследование.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске, передает ТАСС.

Вечером в четверг в лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске произошел пожар на площади 200 кв. метров. Очаг пожара находился на втором этаже. Огонь по деревянным перекрытиям распространился на кровлю и частично на первый этаж. Пожар полностью охватил кровлю, произошло ее обрушение.