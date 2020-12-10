В гражданский оборот до конца февраля поступит почти 7 млн доз вакцины «Спутник V»

До конца февраля 2021 года в гражданский оборот в России поступят порядка 6,9 млн доз вакцины «Спутник V», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V», – приводит ее слова ТАСС.

«Наряду со «Спутником V» на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор», – добавила вице-премьер.

Голикова также сообщила, что Минздрав предварительно распределил вакцину от коронавируса, которая будет поставлена в регионы в декабре, январе и феврале, передает РИА «Новости».

По ее словам, в регионы будут направлены 2,7 млрд рублей на обеспечение лекарствами амбулаторных больных COVID-19. Такое решение, уточнила она, принято в четверг на заседании правительства. «Сейчас регионы должны исходя из принятого решения заключить соответствующие контракты, произвести закупки для того, чтобы в январе все население, которое лечится от COVID, (...) не испытывало нужды в этих лекарственных препаратах», – сказала она.

Также Голикова в четверг заявила, что российское руководство не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и постоянно ее обновляет.