На модернизацию здравоохранения регионам выделят 500 млрд рублей

В российские регионы за пять лет будет направлено порядка 500 млрд рублей на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вторая тема, о которой мы вчера общались с регионами страны, это подготовка по поручению президента программ модернизации первичного звена здравоохранения. Хочу сказать, что нами рассмотрены все 85 программ, и, как я уже сказала на совместном заседании проектного комитета по нацпроекту «Здравоохранение» и регионов страны, эти программы согласованы с небольшими доработками. Еще раз хочу напомнить, что за пять лет в регионы страны из федерального бюджета на эти цели будет направлено 500 млрд рублей, и еще регионы страны должны добавить не менее 50 млрд», – передает ее слова РИА «Новости».



Голикова отметила, что регионы должны утвердить программы модернизации первичного звена до 15 декабря, чтобы они заработали с 1 января 2021 года. «И не просто утвердить, но и в соответствии с поручением, которое дано на заседании проектного комитета, что очень важно, в доступной форме проинформировать жителей региона о мероприятиях, которые будут осуществляться на территории конкретных населенных пунктов, конкретных медицинских организаций с точки зрения модернизации и первичного звена, и центральных, и районных больниц, которые расположены на территории регионов», – подчеркнула она.

Также, по словам вице-премьера, в ближайшие три года на оказание высокотехнологичной медпомощи, будут направлены субсидии в размере 345 млрд рублей. «Это позволит оказать помощь 872 тыс. пациентам за три года и 314 тыс. пациентам в 2021 году», – сообщила Голикова.

Кроме того, правительство направит регионам на оказание паллиативной помощи за предстоящие три года более 11 млрд рублей, 3,7 млрд в 2021 году. Средства будут предоставлены всем субъектам страны.

Голикова также сообщила, что почти 780 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета за три года на лекарства детям, которые страдают жизнеугрожающими и орфанными заболеваниями. «Из которых 251 млрд рублей – это средства, которые будут перечислены в 2021 году», – уточнила она.

«Мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (...) Бюджетом планируется на эти цели направить почти 30,5 млрд рублей, приблизительно по 10 с небольшим млрд рублей ежегодно», – добавила Голикова.

Ранее Голикова заявила, что во всех российских регионах разработаны программы по модернизации первичного звена здравоохранения.