Названа главная уязвимость стелс-технологии американских самолетов

Американская технология «Стелс», которую используют в самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, обладает серьезной уязвимостью, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт в своей статье для еженедельника «Звезда» пояснил, что в отчетах об эффективной площади рассеяния (ЭПР) не всегда приводится дальность обнаружения, на которой проводились измерения, потому эти данные могут быть необъективны.

Он отметил, что есть данные, согласно которым российский истребитель Су-35 с радиолокатором «Ирбис» способен засекать истребитель пятого поколения США F-22 Raptor. Американский самолет в этом случае можно засечь на расстоянии 266 километров, благодаря чему тот будет не способен выпустить ракеты на дальность 180 километров.

Стелс-технология рассеивает излучения самолетов в направлении, противоположном антенне радара, а эффективность системы зависима от частот, на которых работает ПВО противника, пояснил Леонков. «В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длина волны) частот», – отметил эксперт.

В случае применения L-диапазона (дециметровые волны) или Ка (миллиметровые волны) американские самолеты могут оказаться в опасности. Радары, функционирующие во всех диапазонах, делают технологию стелс бессмысленной, добавил он.

В октябре американское издание The National Interest опубликовало статью о «таинственном истребителе» ПАК ДП, который находится в разработке у российских инженеров. Отмечается, что этот аппарат должен стать технически совершенным самолетом.