ЕК назвала основные ошибки при оформлении шенгенских виз

Еврокомиссия представила отчет за пять лет работы Шенгенской зоны: в него включены выводы экспертов и о биометрической системе оформления виз, сообщил АТОР.

Эксперты пришли к выводу, что в целом все 26 стран Шенгенского соглашения соблюдают общие визовые правила. С 2015 по 2019 годы комиссия провела свыше 200 проверок посольств, консульств. По их итогам странам-участницам направили более 4,5 тыс. рекомендаций по исправлению ошибок и недостатков, передает РИА «Новости».

При этом рекомендации были выполнены только в 45 случаях. По оценке Еврокомиссии, несмотря на общую правовую базу, практика выдачи виз у разных стран разная. Консульский персонал нередко рассматривает шенгенские визы как «национальные». Также был отмечен феномен конкуренции между странами и «покупки визы».

В третьих странах, где чаще всего оформляют этот документ, и работают визовые центры многих европейских стран, заявители часто ищут консульства, которые выдают визы легче и в более короткие сроки.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону для повышения безопасности граждан. По его словам, необходимо пересмотреть шенгенскую систему, чтобы добиться большего контроля на ее границе.