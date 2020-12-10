Путин поздравил RT с 15-летним юбилеем Анонсировано участие Путина в заседании ЕАЭС 10 декабря 2020, 13:10 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря по видеосвязи, где будут обсуждаться коронавирус и интеграция, сообщила пресс-служба Кремля. «Одиннадцатого декабря президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что лидеры затронут актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавируса. Также стороны обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС. Предыдущая встреча глав ЕАЭС состоялась в апреле в формате видеоконференции, президент России также принимал в ней участие. Путин на заседании ЕАЭС призвал к экстраординарным мерам для остановки распространения коронавируса.

