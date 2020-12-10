Ученый рассказал о предстоящих в 2021 году солнечных и лунных затмениях

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, некоторые из них можно будет наблюдать на территории России, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

«В 2021 году будет четыре затмения: два солнечных и два лунных. 26 мая – полное лунное затмение. 4 декабря – полное солнечное затмение, оно будет в районе Антарктиды. 10 июня будет кольцеобразное солнечное затмение. Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября», – передает ТАСС слова Язева.

В России можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, его будет видно на территории Якутии. Как рассказал Язев, Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить. В ноябре жители Иркутска в случае благоприятных погодных условий смогут наблюдать частное лунное затмение.