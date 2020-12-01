Одобрены проекты документов для рассмотрения на сессии совета ОДКБ

Пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одобрили проекты документов, которые будут рассмотрены в ходе сессии Совета коллективной безопасности.

В информации пресс-службы отмечается, что министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшем в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов текущей деятельности и перспективы развития ОДКБ, состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня, передает РИА «Новости».

«Главы внешнеполитических ведомств одобрили проекты документов, выносимых на сессию Совета коллективной безопасности, которая состоится 2 декабря 2020 года. По итогам заседания председательство в Совете министров иностранных дел, в соответствии с принятым в Организации ротационным механизмом, перешло от Российской Федерации к республике Таджикистан», – говорится в сообщении МИД.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки.