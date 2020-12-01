Оголившуюся перед Зеленским активистку оштрафовали на три доллара

Суд Киева наложил штраф в размере трех долларов за мелкое хулиганство на активистку Femen, которая обнажила нижнюю часть тела возле избирательного участка перед президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

«Привлек к ответственности в виде штрафа», – приводит агентство «Украинские новости» слова пресс-секретаря.

Отметается, что активистке назначили наказание по статье «мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, а именно штраф в размере 85 гривен (около 3 долларов).

25 октября полиция задержала девушку, которая оголилась в тот момент, когда к участку для голосования в органы местного самоуправления шел президент страны Владимир Зеленский с женой. Нарушительница выбежала за ограждение и подняла юбку.