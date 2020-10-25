На Украине возбуждено шесть уголовных дел в первые часы голосования на местных выборах

Спустя два часа после начала голосования на местных выборах на Украине правоохранительные органы составили несколько административных протоколов и завели ряд уголовных дел, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой.

«В день выборов зарегистрировано 383 заявки [о нарушениях в ходе голосования], составлено два административных протокола и открыто шесть уголовных дел», – передает его слова ТАСС.

Наблюдатели фиксируют нарушения на местных выборах на Украине. Сообщается, что на некоторых избирательных участках преждевременно началось голосование, некоторые не вовремя открылись. На ряде участков отмечается нехватка ящиков и кабинок для голосования. Большая часть нарушений зафиксирована в Киеве. Также ранее сообщалось, что ни на одном избирательном участке на Украине не оказалось термометров и дезинфекторов.

Кроме того, полиция задержала девушку, которая оголилась в тот момент, когда к участку для голосования шел президент страны Владимир Зеленский с женой. Нарушительница выбежала за ограждение и подняла юбку. По данным украинских СМИ, она является представительницей движения Femen.

В воскресенье на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.