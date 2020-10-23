На украинских избирательных участках не оказалось термометров и дезинфекторов

Ни на одном избирательном участке на Украине не оказалось термометров и дезинфекторов, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«На сегодняшний день ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться, обработать руки», – приводит слова Денисовой издание «Новое время».

На участках сообщили, что в день выборов там появится все необходимое для голосования в условиях пандемии коронавирусной инфекции, добавила омбудсмен. Вместе с тем она выразила опасение, что в случае, если этого не случится, число инфицированных в стране вырастет многократно.

«Мы будем проверять 25 октября, реализуются ли карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы, безусловно, был скрининг температурный», – сказала она.

Очередные местные выборы на Украине назначены на 25 октября, их планируется проводить по всей территории страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.