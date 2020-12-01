Россияне поддержали право отзывать согласие на использование персональных данных

Большинство россиян (62%) поддерживают инициативу о предоставлении гражданам права отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней, следует из опроса ВЦИОМ.

Большинство россиян являются активными пользователями Сети. Используют интернет ежедневно – 70%, эпизодически – 13%, не пользуются – 17%. Тема обработки персональных данных в интернете также хорошо знакома россиянам: так, 68% респондентов знают, что онлайн-сервисы собирают их личные данные. При этом 52% опрошенных декларировали интерес к целям их использования, в то время как 29% этот вопрос не интересует, сообщает ВЦИОМ.

Условия использования интернет-сервисов изучают 60% россиян (из них 13% делают это внимательно), совсем не читают – 22% опрошенных. При этом только 32% граждан готовы дать согласие на обработку персональных данных, чтобы получить доступ к интернет-сервису, 45% скорее откажутся от доступа к ресурсу при необходимости подписать согласие на обработку данных.

Также 59% россиян информированы о возможности передачи личных данных третьим лицам, 70% россиян относятся к этому отрицательно, положительно – только 2%, 10% заявили о своем безразличии. При этом 58% опрошенных считают, что доступ третьих лиц к их данным может представлять для них личную угрозу. Об отсутствии угрозы говорят 21% от всех опрошенных. В меньшей степени опасаются передачи данных третьим лицам 18-34-летние (33-40% заявляют, что угрозы нет). В большей степени озабочены возможностями передачи своих данных опрошенные в возрасте от 35 до 49 лет (66-72% заявляют о наличии угрозы).

Кроме того, большинство россиян положительно оценивают возможное внесение изменений в закон о персональных данных. Инициативу дать гражданам право отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней поддерживают 62% опрошенных. Увеличение штрафов для интернет-площадок за нарушения, допущенные при обработке персональных данных пользователей, одобряют 58% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» посредством телефонного интервью проведен 25 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.