Политолог: Пресс-секретарь Навального лжет о неисполнении закона о горячем питании в школах

Политолог Алексей Мухин опроверг заявление пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш о неисполнении в России закона о переводе младшеклассников на горячее питание.

«В России вступил в силу закон о переводе младшеклассников на горячее питание. В некоторых регионах это уже произошло, в некоторых происходит, а в некоторых – через некоторое время. Законодательством предусмотрено, что переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным и рассчитан на срок с 1 сентября 2020 до сентября 2023 года», – пояснил эксперт в своем Facebook.

Мухин напомнил, что Ярмыш от лица ФБК и самого Навального, «находящегося на отдыхе в Германии», не смогла пройти мимо того факта, что режим вводится не одновременно во всех регионах, и, «передернув, попыталась представить дело так, что «власти опять всех обманули».

«Если честно, уже зла не хватает опровергать очевидную ложь и пресекать попытки вводить в заблуждение публику со стороны этих нечистых на руку персонажей. Желание в любое время и в любом месте нагадить своему Отечеству выдает в Навальном и Ко крайнюю нечистоплотность. Алексей, Бога ради, оставайся там, где ты есть. Ты достаточно отмыл средств к своему жалкому существованию. Мы тут как-нибудь без тебя управимся», – заключил Мухин.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о горячем питании для учеников 1-4 классов, передают «Ведомости». Учеников начальных классов российских школ обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с главами регионов потребовал обеспечить бесплатное горячее питание в малокомплектных школах.