Нефть подорожала на усилении интереса к рисковым активам

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,64% – до 40,49 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожи на 2,85% – до 38,2 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть перешли к росту после значительного снижения в пятницу. На рынке отмечается повышение аппетита к риску, инвесторы оценивают результаты президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября. По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.

«Торги сегодня утром имеют «привкус» риска, что отражает растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, но при этом Республиканская партия сохранит контроль за Сенатом», – цитирует Reuters старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти.

Кроме того, аналитик добавил, что теперь внимание участников торгов может переключиться на ситуацию с коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусом в США приближается к 10 миллионам, в конце прошлой недели был зафиксирован очередной рекорд заболеваемости – более 126 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД