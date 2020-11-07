В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 7289 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

Ранее в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал возможный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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