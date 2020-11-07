Назван возможный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

В течение двух недель в Москве и Подмосковье могут начать массовую вакцинацию от коронавируса «Спутником V», которая коснется не только лиц из групп риска, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Как полагает Гинцбург, «в течение ближайших двух недель можно рассчитывать», что в столице и области вакцинацию начнут проводить «не по производственному принципу, а по территориальному», то есть стартует «массовая вакцинация». Он отметил, что через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор, передает ТАСС.

В частности, речь идет о начале поставок компанией «Генериум», работе площадок «Р-Фарма» и «Биннофарм». По словам Гинцбурга, «все идет по плану». Он сообщил, что к концу месяца «можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот». В декабре «еще в три раза больше будет цифра», сказал он.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Те партии вакцины «Спутник V», что поступают сейчас в регионы, предназначены пока только для групп риска, в частности для врачей и учителей.