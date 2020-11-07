Камала Харрис показала видео, где сообщила Джо Байдену о победе

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала видеозапись своего звонка кандидату в президенты Джо Байдену, в котором она поздравила его с победой.

«Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь новым президентом Соединенных Штатов», – сказала Харрис в ролике. Видеозапись она разместила в своем Twitter.

Между тем штаб Байдена сообщил, что он планирует обратиться к нации в субботу в Дэлавэре в 20.00 по местному времени (4.00 воскресенья мск), передает РИА «Новости».

В субботу Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах.