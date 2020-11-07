Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган заменил главу центробанка страны после того как турецкая лира за последние два месяца обесценилась с 7,45 до 8,55 за доллар США, указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Мурата Уйсала на посту главы центробанка Турции заменит Наджи Агбал. Уйсал был назначен главой центробанка в июле 2019 года. Отставку его предшественника Мурата Четинкайя Эрдоган объяснил тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки, передает РИА «Новости».

Агбал ранее возглавлял стратегическое и бюджетное управление администрации президента Турции, в 2015-2018 годах был министром финансов.

Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Турции непростая экономическая ситуация, курс лиры с начала года рухнул на 20%.