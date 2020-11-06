Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма «Фантастические твари»

Американский актер Джонни Депп сообщил, что компания Warner Bros попросила его отказаться от роли злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».

«Я бы хотел вам сообщить, что Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях», и я с уважением отношусь к этой просьбе и соглашаюсь на нее», – сообщил Депп в Instagram.

Решение компании Warner Bros о снятии актера с роли было принято после недавнего постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил бывшую жену, передает РИА «Новости».

Депп отметил, что благодарен всем, кто поддерживает его в это непростое время. При этом он отметил, что «абсурдное» решение британского суда не повлияет на его борьбу за правду. Он подтвердил, что намерен оспорить решение суда.

«Моя решимость остается серьезной, я намерен доказать, что обвинения против меня являются ложными», – написал Депп.

В понедельник Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что актер избил жену. Лондонский суд отметил, что обвинения против актера являются правдой. Адвокаты Деппа заявили о намерении оспорить судебное решение.

Напомним, в лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. В 2016 году Херд обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.