Прощание с Жванецким решили отменить из-за пандемии

Церемонию прощания с советским и российским юмористом Михаилом Жванецким решили не проводить из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», – сказал Сташкевич РИА «Новости».

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким сатирика. «Прискорбной новостью для страны стал уход из жизни легендарного артиста эстрады, сатирика, писателя и сценариста, народного артиста Российской Федерации Михаила Михайловича Жванецкого. Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя», – заявила министр.

Глава ведомства напомнила, что произведения Жванецкого стали основой многих театральных постановок.

Также на смерть юмориста отреагировал народный артист РСФСР Владимир Винокур. «Ушел из жизни не просто наш друг, товарищ, коллега, а ушел из жизни великий писатель. Ушел честный гражданин России и Советского Союза. Ушел человек, который всегда говорил правду, независимо от того, кто у власти», – сказал он.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком.

В начале октября Жванецкий решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления.